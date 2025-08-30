Hojlund è arrivato a Roma! Atterrato il volo del prossimo attaccante del Napoli | VIDEO

Ultimissime calciomercato Napoli - È arrivato a Roma Rasmus Hojlund! Atterrato il volo con a bordo l'attaccante danese firmerà domani con il Napoli ed arriverà dal Manchester United in prestito oneroso a 6 milioni di euro con riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League con la cifra aggiuntiva di 44 milioni di euro. Firmerà un contratto un anno più cinque. Il suo contratto prevederà, a partire dal 2027, anche una clausola rescissoria superiore agli 80 milioni.
Le tanto attese visite mediche Rasmus Hojlund a Villa Stuart sono finalmente realtà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, infatti, sono state prenotate per domani domenica 31 agosto alle ore 9 i test presso la clinica romana. Clicca sul play in basso per vedere il video di Gianluca Di Marzio dell'arrivo del neo acquisto Napoli in aeroporto a Roma.