Hojlund è arrivato a Roma! Atterrato il volo del prossimo attaccante del Napoli | VIDEO

Calcio Mercato  
Hojlund è arrivato a Roma! Atterrato il volo del prossimo attaccante del Napoli | VIDEO

VIDEO ALLEGATI

Ultimissime calciomercato Napoli - È arrivato a Roma Rasmus Hojlund! Atterrato il volo con a bordo l'attaccante danese firmerà domani con il Napoli ed arriverà dal Manchester United in prestito oneroso a 6 milioni di euro con riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League con la cifra aggiuntiva di 44 milioni di euro. Firmerà un contratto un anno più cinque. Il suo contratto prevederà, a partire dal 2027, anche una clausola rescissoria superiore agli 80 milioni

Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche per Hojlund 

Le tanto attese visite mediche Rasmus Hojlund a Villa Stuart sono finalmente realtà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, infatti, sono state prenotate per domani domenica 31 agosto alle ore 9 i test presso la clinica romana. Clicca sul play in basso per vedere il video di Gianluca Di Marzio dell'arrivo del neo acquisto Napoli in aeroporto a Roma. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComoECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo RomaRoma

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top