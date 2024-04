Incidente Petrucci, messaggio di Iervolino: "Tutte le mie preghiere sono per te"

In seguito all’incidente stradale per Gianni Petrucci, attuale membro del CDA della Salernitana, presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni è arrivata una nota ufficiale del patron granata Danilo Iervolino che sul proprio canale social ha scritto: “Tutte le mie preghiere sono per l’amico Gianni Petrucci. Forza Gianni siamo con te”.

Impressionanti le prime immagini dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio (con la sua auto è finito in una scarpata nella zona di Valmontone. Resterà al San Camillo di Roma in osservazione,ndr), anche se la FIP ha rimarcato con un comunicato che il numero uno del basket italiano non è in pericolo di vita.