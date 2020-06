CorrSport - Il Napoli punta Kessié per sostituire Allan, il Milan chiede 20 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il club azzurro si prepara alla cessione di Allan. Diversi calciatori sono finiti nel mirino, come Wendel, centrocampista dello Sporting Lisbona, Jordan Veretout, che è stato ad un passo dal Napoli la scorsa estate e potrebbe già lasciare la Roma e infine Franck Kessie. Il Milan ha messo in vendita il calciatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso sarebbe entusiasta di tornare a lavorare con lui. Il Milan chiede 20 milioni di euro.