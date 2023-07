Ritiro Napoli a Dimaro, tutto pronto: store ufficiale enorme, trenino per i tifosi e striscioni emozionanti | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Tutto pronto per il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida! La splendida cittadina del Trentino sta per accogliere migliaia di tifosi azzurri e la squadra di Garcia, attesa questa sera alle ore 19:15 circa all'hotel Rosatti per l'inizio della stagione sportiva 2023-2024. In giro per le strade di Dimaro è tutto pronto per l'accoglienza: striscioni, bandiere e tanto altro.

Inoltre, nella zona della Ski.It Arena c'è un nuovo palco ancora più grande per gli eventi e la presentazione della squadra. Al campo di Carciato, invece, sono state definite e sistemate le due curve ai lati dello stadio. Fuori allo stadio invece, il nuovo ed enorme store ufficiale dove saranno in vendita maglie e gadget della SSC Napoli. Nei pressi dell'antistadio poi, presente il trenino che sarà utilizzato per portare i tifosi dall'area parcheggi allo stadio.

Clicca su foto allegate per vedere le immagini scattate da Ciro De Luca: