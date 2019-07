Siparietto tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne durante il match tra Napoli e Feralpisalò. Il tecnico di Reggiolo ha dato un leggero schiaffetto dietro il capo del capitano azzurro per spronarlo a fare meglio. Gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato la curiosità dei tantissimi tifosi giunti a Carciato per la seconda amichevole estiva.

