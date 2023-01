Gazzetta - Sei calciatori azzurri testimoniano la vera forza di Spalletti: c'è un caso eclatante

Notizie Napoli calcio - La squadra di Spalletti vola in classifica ed ha chiuso un girone d'andata da record con 50 punti collezionati. Il Napoli può vantare un incredibile +12 sulla seconda, ma non ha intenzione di rallentare o rilassarsi sul vantaggio conquistato.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'annata di Spalletti, concentrandosi sul lavoro che il tecnico ha svolti con i singoli calciatori azzurri:

Lucio trasmette la sua passione ai giocatori. È la sua forza. Glielo fa capire in tutti i modi quanto ci tiene alla loro felicità. È unico nel farli sentire importanti. Il caso più eclatante al Napoli? Lobotka. Era uno scarto con Gattuso, un puffo irrilevante, è il pilastro dell’impresa di Spalletti. Più di chiunque altro. Il suo reincarnato Pizarro. Ha dato struttura e convinzione all’amletico Meret e risvegliato la belva che sonnecchiava in Di Lorenzo. Ndombele era una decalcomania nel Tottenham di Conte, con lui è tornato calciatore. Lo stesso vale per Jesus, un fantasma a Roma. Anguissa si getterebbe nel fuoco per lui.