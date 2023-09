Tuttosport su Kvaratskhelia: imprendibile, reazione di carattere dopo la rabbia per due pali spaccati

Ultime notizie Napoli - Il Napoli strapazza l’Udinese, si rivede Khvicha Kvaratskhelia, con una reazione di carattere e la rabbia acuitasi con i due clamorosi pali spaccati con altrettante potenti conclusioni, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Segna un gol che mancava dal 19 marzo ed a quel punto la gioia diventa inarrestabile:

“Di Zielinski il merito principale, aver sbloccato con un rigore perfetto. Verso lo scadere della partita, botta e risposta Samardzic-Simeone: prima il grande slalom del serbo che ne scarta quattro e a tu per tu con Meret non sbaglia. Dopo appena un minuto è ancora l’imprendibile Kvara che dalla sinistra disegna una traiettoria perfetta, Simeone deve solo appoggiare in rete. Garcia supera a pieni voti l’esame vincendo e convincendo, ma soprattutto dimostrando finalmente l’unità che da inizio stagione ancora non si era vista”