Tuttosport - Calzona ha lavorato tutta la settimana sulla difesa: c'è un dato preoccupante

Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il tecnico Francesco Calzona ha lavorato tutta la settimana sulla fase difensiva a Castel Volturno:

"Calzona durante la settimana ha lavorato tanto su una fase difensiva deficitaria. Il Napoli è la squadra ad aver incassato il maggior numero di reti tra le prime otto in classifica. Dall’arrivo del coach calabrese, gli azzurri subiscono una media di 11,6 tiri totali a partita e NE concedono almeno 4 in porta. Troppo per una squadra che vuole rientrare nella corsa Champions".