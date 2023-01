Spalletti si è concesso un lusso alla vigilia di Napoli-Roma

Il Napoli si appresta a giocare il primo match del girone di ritorno, nonché la prima gara in casa contro una big. E ce ne saranno tantissime di qui alla fine del campionato. Tutti gli scontri diretti, tranne la gara contro la Juve, saranno infatti di scena allo stadio Diego Armando Maradona.

Un'ottima notizia per i giocatori azzurri, non solo per il fatto di avere i 50 mila tifosi azzurri pronti a sostenerli durante la gara, ma anche perché ormai da metà ottobre Spalletti sta quasi sempre evitando il ritiro pre partita nelle gara casalinghe.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, anche per la sfida contro la Roma, Spalletti s’è concesso il lusso alla vigilia addirittura di non andare in ritiro. Gli azzurri si ritroveranno infatti stamattina in sede a Castel Volturno e poi andranno a pranzo insieme all'Hotel Gli Dei a Pozzuoli, per poi spostarsi col pullman della squadra a Fuorigrotta.