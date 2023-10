Simeone torna a Verona, ma non ci saranno vendette da consumare: i dettagli

Ultime notizie Napoli - Sabato l'attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone torna a Verona, dove ha vissuto la sua migliore stagione italiana: 17 gol nel campionato di Serie A 2021-22. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

In maglia gialloblù segnò il suo primo gol al Maradona, nel novembre del 2021:

"Non ci saranno vendette da consumare, solo amici da salutare. E il suo libretto degli appunti da consultare per ricordare caratteristiche e tattiche dei difensori avversari perché Giovanni è un perfezionista e quello che si vede in campo è sempre il frutto di un allenamento e una preparazioni scrupolosi della partita"