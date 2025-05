Retroscena McTominay: gesto da leader dopo la delusione con il Genoa

Napoli - La presenza di Scott McTominay è troppo importante per il Napoli anche fuori dal campo. Lo scozzese, arrivato la scorsa estate dal Manchester United, è ormai diventato anche un uomo spogliatoio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un gesto da vero leader da parte di Scott dopo la delusione collettiva per il pari interno contro il Genoa che ha permesso all'Inter di portarsi inaspettatamente a -1 in classifica.

Retroscena McTominay: gesto da leader

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Scott McTominay: