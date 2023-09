Calcio Napoli - L'allenamento di quest'oggi sarà importante per capire se Jens Cajuste sarà tra i convocati per Bologna-Napoli. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"In dubbio c’è anche Cajuste che avrebbe potuto far rifiatare Anguissa. Il centrocampista svedese non ha ancora smaltito il risentimento muscolare e proverà oggi a strappare la convocazione. Difficile, però, considerare la sua candidatura per la formazione titolare".