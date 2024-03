Recupero Osimhen per Napoli-Atalanta, ecco cosa filtra da Castel Volturno sulle condizioni del nigeriano

Notizie Napoli calcio. Con tutta probabilità saranno gli ultimi mesi di Victor Osimhen in maglia Napoli, ma mai come in questo momento gli azzurri hanno bisogno del proprio bomber per cercare un'incredibile rimonta per la prossima Champions League.

Recuper Osimhen Napoli-Atalanta, gli aggiornamenti

Delle condizioni di Osimhen in vista di Napoli-Atalanta, ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Anche ieri, primo giorno di allenamenti della settimana, Osi s’è limitato a un programma di lavoro individuale, gradualmente più intenso di quello dell’ultima volta. E poi ancora, di più, fino a quando non rientrerà a pieno regime in gruppo, giusto in tempo per giocare dal primo minuto contro l’Atalanta. Unico obiettivo, unica attrattiva: non esistono sirene (di mercato), c’è solo la Dea.