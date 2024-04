Pioli in pole per il Napoli? Gazzetta: Cardinale infuriato per l'Europa League. Il suo ciclo al Milan è finito

Il ciclo di Stefano Pioli al Milan è virtualmente già finito si legge questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Anche in caso di vittoria nel derby con l'Inter, il futuro del tecnico emiliano non cambierà. C'è grande amarezza in casa Milan per come la squadra si sia praticamente consegnata alla Roma nella sfida di ritorno di Europa League persa giovedì sera allo stadio Olimpico. Tra i più infuriati e delusi c'è Gerry Cardinale il quale ha deciso di non riconfermare Pioli sulla panchina del Milan la prossima stagione.

Pioli nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - Tra i nomi che piacciono a De Laurentiis c'è Stefano Pioli. L'evoluzione raccontata dalla Gazzetta dello Sport sul suo futuro lontano ormai dal Milan, potrebbe in qualche modo dare un'accelerata ad un eventuale approdo in azzurro da parte del tecnico nativo di Parma. Il Milan ha già allacciato contatti con Lopetegui anche se in corsa restano anche altri profili come Paulo Fonseca, Gallardo e Galtier. Sulla scelta del futuro tecnico rossonero - sottolinea Gazzetta - peserà anche il parere di Ibrahimovic. Tornando al Napoli, l'uscita di scena di Pioli dal Milan può essere un passo decisivo.