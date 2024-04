Panchina Napoli, ADL pensa a tre allenatori: non farà dispetti a nessuno ma solo uno si libera facilmente, le ultime

I destini di Pioli, Italiano e Gasperini sono legati al cammino nelle coppe, rispettivamente, di Milan, Fiorentina e Atalanta, con De Laurentiis che è spettatore molto interessato, perché da questo terzetto uscirà fuori il prossimo allenatore del Napoli.

Pioli, Italiano e Gasperini per la panchina

Come riporta Il Mattino, De Laurentiis, come sempre, non vuole complicazioni: cerca allenatori liberi, non è pronto a pagare penali o a sottoporsi ad un braccio di ferro con il club di appartenenza. Né ama gli sgarbi: chi è blindato, chi è sotto contratto, non verrà corteggiato. Ha sempre fatto così. Pioli ieri mattina è stato a lungo a colloquio con Ibrahimovic a Milanello, prima di partire per Roma. Si gioca le sue carte con la Roma. Italiano, è ai saluti con Commisso. Un anno fa la Fiorentina decise di tenerlo e De Laurentiis si ritirò. Motivo per cui anche con Gasperini è prudente, anche perché pure l’Atalanta da sempre è alleata del Napoli in Lega Calcio. Dunque, solo se dovesse rompere con Percassi, De Laurentiis inizierebbe una vera e propria trattativa.