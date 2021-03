"Ossigeno puro per il Napoli, gol da centravanti vero", Mertens subito decisivo nelle pagelle dei quotidiani

Napoli - Dries Mertens torna al gol dopo un periodo da dimenticare per l'infortunio. Ecco le pagelle dei quotidiani per il belga:

Gazzetta - 6,5. In campo dal primo minuto, non si è voluto smentire, sbloccando la gara.

Corriere dello Sport - 6,5. Baila Dries, di nuovo, dopo quasi tre mesi di astinenza: il 131° gol azzurro è da centravanti vero, la classica zampata, e avvalora la partita numero 250 in campionato. La prima da titolare giocata quasi per intero dopo un infortunio che ormai può dirsi superato. Ossigeno puro per il Napoli.

Il Mattino - 7 - Sotto gli occhi di Inzaghi, segna un gol alla Superpippo: di rapina. Si muove poco, ma quel tanto che basta per tenere in apprensione da solo

l’intera difesa del Benevento.