Comunicato SSC Napoli sul video TikTok di Osimhen: la reazione del centravanti

Calcio Napoli - Nel tardo pomeriggio di ieri, il Napoli ha voluto chiarire con un comunicato la propria posizione in merito al tanto discusso video di TikTok che ha scatenato l'ira di Roberto Calenda ed anche di Victor Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale è stata la reazione del centravanti del Napoli al comunicato del club.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli non voleva offendere, dileggiare o deridere Osimhen: la sintesi del comunicato diffuso ieri in merito al Socialgate, il caso dei due video pubblicati sull’account TikTok del club dedicati a Osi e che hanno profondamente irritato Osi, è questa. E a quanto pare Victor ha apprezzato il contenuto e soprattutto il segnale della società: il modo migliore per continuare a correre e segnare in campionato e in Champions alla vigilia della trasferta di Lecce, in programma domani, e con la prospettiva della grande notte di martedì con il Real al Maradona".