Osimhen oggi a Castel Volturno: riprende le terapie, nuovi accertamenti alla clinica Pianeta Grande

Napoli - Victor Osimhen cerca di recuperare le energie e vuole farlo da subito. Infatti, come rivelato da Il Mattino, il giocatore nigeriano sarà a Castel Volturno oggi per riprendere le terapie dopo l'infortunio. In queste ore verrà sottoposto, alla clinica Pineta Grande ad altri accertamenti. Il Napoli è sicuro di ritrovare il suo campione in forma perché lo staff medico del dottor Canonico ha seguito, quotidianamente, l'evoluzione del suo infortunio, anche aggiornando il tipo di esercizi fisici da fare.