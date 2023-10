Osimhen in panchina, Garcia l'ha comunicato a poche ore dal match: la reazione, era presente anche ADL

La panchina di Osimhen con il Lecce ha un po' sorpreso tutti e subito si è pensato o ad una vendetta di Garcia per quanto successo a Bologna o ad una punizione societaria per quanto accaduto dopo i video di TikTok.

Victor Osimhen

Osimhen la reazione alla panchina

In realtà non era nulla di tutto questo, era semplice turnover, quello al quale, come riporta Il Mattino, Rudi Garcia crede molto, anche perchè ha a disposizione una punta di scorta come Giovanni Simeone, al quale avrebbe voluto concedere maggiore spazio già da tempo. Osimhen, però, ha la tempesta dentro, non è riuscito ancora a superare lo choc di quei video e le critiche per il rigore sbagliato. Ha fatto gol ma non ha esultato, poi ha dato un plateale cinque a Garcia nel tunnel degli spogliatoi. Garcia gli ha comunicato l'esclusione solo a poche ore dal match, alla presenza del Presidente De Laurentiis in hotel, lui ha reagito con freddezza e non ha mandato segnali di insofferenza. Però, non si è riscaldato con i compagni della panchina e, in campo, è entrato solo.

