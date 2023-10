Senza risultati Garcia sarà sostituto: scelto Tudor per la panchina del Napoli

Il Napoli può presto avere un nuovo allenatore se Rudi Garcia dovesse sbagliare altre partite e non portare risultati dopo questa sosta delle Nazionali. C'è già anche il nome del sostituto: è Igor Tudor.

Tudor

Napoli: Tudor nuovo allenatore al posto di Garcia

Napoli - Possibile svolta per la panchina del Napoli con Rudi Garcia ancora a serio rischio esonero. In questi giorni è tornato a Nizza dalla compagna e la figlia appena nata. Poi il rientro a Napoli dove ha trovato De Laurentiis vicino alla squadra, ma in caso di risultati poco soddisfacenti, come spiega Tuttosport, Garcia è consapevole che sarà quasi certamente Tudor a rilevarlo in panchina.