"Non sono qui per soldi! Non guardiamo la classifica", Gattuso motiva la squadra: duri allenamenti di 100 minuti

Allenamento dopo allenamento, il nuovo tecnico sta plasmando gli azzurri «napoli, ci credo» i segreti di ringhio. Un'ora e quaranta minuti, la razione ormai quotidiana di allenamento, Rino Gattuso ci ha infilato tutto, i propri codici, il calcio che sogna, una ricca dose di buon senso e anche la faccia tosta, quella mostrata al tavolo, martedì sera, e sfruttata per dimostrare cosa quali pensieri lo attraversino. «Io credo in voi perché voi siete una grande squadra e qui c’è gente che negli ultimi anni ha fatto la storia di questa società. Non guardiamo la classifica». Che sta lì ed è anche impietosa, potrebbe turbare e anche sottrarre quella fiducia che invece Gattuso non ha mai barattato: «Io non sono qua per i soldi ma perché sono convinto si possa fare bene in un club che ha dimostrato di essere forte».