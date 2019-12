Gennaro Ivan Gattuso è un allenatoe della SSC Napoli.

Gattuso, la biografia

Gennaro Gattuso, detto Rino è nato a Corigliano Calabro il 9 gennaio 1978, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (ruolo centrocampista). E' sposato con Monica Romano, sorella della giornalista Carla, che conobbe a Glasgow quando da calciatore vestiva la maglia dei Rangers. La famiglia della sua attuale moglie gestiva un ristorante a Glasgow. Insieme hanno avuto una figlia, Gabriela, nata il 20 giugno 2004, un figlio, Francesco, nato l'8 novembre 2007.

Gattuso ha creato nel 2003 una fondazione ONLUS, «Forza Ragazzi», per dare un aiuto agli adolescenti meno fortunati della Calabria. A Corigliano Calabro nel dicembre 2006 ha aperto un'attività chiamata «Gattuso & Catapano» destinata alla depurazione e all'allevamento dei molluschi. In suo onore la comunità calabrese di Oshawa, in Canada, ha istituito il «Gattuso Day», che si celebra il 25 giugno. Nel 2008 ha vinto il Telegatto come miglior sportivo dell'anno.

Gattuso, carriera da calciatore

Soprannominato Ringhioper la grinta e l'aggressività che mostrava in campo («Il mio Pallone d'oro è rubare più palloni possibile»), Gattuso è stato campione del mondo con la nazionale italiana nel Mondiale 2006 giocato in Germania. E' cresciuto nel Perugia, squadra con la quale ha esordito sia in Serie B che in Serie A. L'anno successivo passa ai Rangers per poi fare ritorno in Italia dove veste la maglia della Salernitana. Dal 1999 al 2012 gioca nel Milan. Con i rossoneri vince 1 Coppa Italia (2002-2003), 2 campionati (2003-2004, 2010-2011), 2 Supercoppe italiane (2004, 2011), 2 UEFA Champions League (2002-2003, 2006-2007), 2 Supercoppe UEFA (2003, 2007) e 1 Coppa del mondo per club FIFA (2007).

Nella Nazionale italiana ha giocato dal 2000 al 2010, partecipando a 3 campionati del mondo (Corea del Sud-Giappone 2002, Germania 2006 e Sudafrica 2010), 2 campionati d'Europa (Portogallo 2004 e Austria-Svizzera 2008) e 1 Confederations Cup (2009).

Gattuso allenatore, moduli e curiosità

Predilige il modulo tattico 4-3-3, sebbene abbia spesso usato anche il 3-4-3. Nelle ultime stagioni ha sperimentato in alcune partite i moduli 4-3-2-1 e 4-2-3-1 e anche il 4-4-2.

La carriera da allenatore