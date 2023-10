Napoli-Real, ADL costretto a pagare i vigili urbani: il costo e le modalità, altrimenti il Comune andrà per vie legali!

Ultime notizie SSC Napoli - Si inizia da stasera per la supersfida tra il Napoli e il Real Madrid: patron Aurelio De Laurentiis dovrà pagare le prestazioni dei Vigili urbani, ovvero 13mila 606,07 euro al Comune di Napoli. Lo conferma anche l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Insomma, dopo mesi di discussioni e studi sull'applicabilità di una legge dello Stato alla fine anche Palazzo San Giacomo si è dovuto adeguare. Si inizia con la partita degli azzurri, ma il provvedimento vale per tutti gli eventi organizzati dai privati, nella sostanza la disciplina varrà per i concerti, per le sagre, per tutto quello che richiede un impegno straordinario della Polizia urbana. Alla somma di oltre 13mila euro verranno aggiunti i costi «connessi ai servizi di Polizia amministrativa e quelli inerenti le altre attività di supporto» che possono essere conteggiati solo dopo l'evento.

Per stasera il Comandante Ciro Esposito per le esigenze di Napoli-Real Madrid ha comunicato all'assessore competente Antonio De Iesu il fabbisogno di caschi bianchi. Quantificato in 3 ufficiali e ben 90 agenti. Qual è il costo dei vigili urbani? Per gli agenti nei giorni feriali è di 20,61 all'ora, si arriva a 24,11 euro quando scatta il notturno. Per gli ufficiali ogni ora vale 27,08 euro e il notturno arriva a 31,69. A queste somme vanno aggiunti 7 euro per il ticket pasto e 6,5 per il servizio viabilità. De Laurentiis secondo il regolamento avrebbe già dovuto versare come acconto il 50% della somma ed è chiamato a saldare l'intera cifra entro 10 giorni dalla rendicontazione altrimenti il Comune agirà per vie legali".