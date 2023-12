Moviola Napoli-Inter, Gazzetta: il VAR non può intervenire su Lautaro-Lobotka e Osimhen-Acerbi, ci sono contatti ma...

Ultime notizie Napoli - L'arbitro Massa non convince in Napoli-Inter, come racconta la moviola della Gazzetta dello Sport.

Moviola Napoli-Inter

La prestazione dell'arbitro Massa non è sufficiente in Napoli-Inter, come racconta la Gazzetta che gli assegna un 5,5:

"Proteste del Napoli sull’1-0 per una trattenuta di Lautaro a Lobotka a inizio azione: dalle immagini si vede una cintura dell’argentino col braccio sinistro alla vita dell’avversario. Massa è vicinissimo e lascia correre, il Var in questa tipologia di falli non può intervenire. Nella ripresa, Osimhen cade in area dopo un contatto con Acerbi: c’è il tocco del difensore con la gamba destra sul tallone ma l’intensità non sembra tale da giustificare un rigore e il Var non può intervenire"