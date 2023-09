Moviola Gazzetta Genoa-Napoli 2-2: spinta sospetta di De Winter sull'1-0. Fabbri avrebbe dovuto interrompere il gioco

Calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport su Genoa-Napoli 2-2:

"Sull’1-0 di Bani, check del Var Marini per un possibile fuorigioco sulla spizzata di De Winter (è Zielinski a tenere in gioco il difensore), ma non può venire presa in considerazione dalla tecnologia una spinta sospetta dello stesso autore dell’assist per liberarsi della marcatura di Anguissa poiché avvenuta a gioco fermo, pochissimo prima della battuta del corner (che dà inizio a una nuova azione): in questo caso l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per redarguire e/o ammonire e far ribattere il calcio d’angolo.

Al 27’ p.t. cross in aerea genoana e Osimhen rimane a terra dopo un blocco cestistico di Bani: tutto regolare. Alla mezzora lampi di Kvara che provoca scompiglio sulla sinistra causando, nel giro di un minuto, due cartellini gialli (corretti) al Genoa per trattenuta prima di De Winter"