Mazzarri torna al Maradona 3856 giorni dopo! Corsi e ricorsi storici, l'ultima volta fu fischiato dai tifosi

Walter Mazzarri torna allo stadio Diego Armando Maradona sulla panchina del Napoli dopo 3856 giorni dall'ultima volta. L'obiettivo è battere l'Inter e conquistare 3 punti in casa che mancano dallo scorso 27 settembre, ben 64 giorni di astinenza a Fuorigrotta.

Ultime notizie. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si concentra sul ritorno di Mazzarri al Maradona, ricordando come ai suoi tempi lo stadio si chiamasse ancora San Paolo e fosse molto diverso da come appare oggi. E poi si ripercorre la storia del suo addio, con la tifoseria napoletana che inizialmente non aveva preso bene il passaggio di Mazzarri all'Inter e così, quando il 15 dicembre Walter tornò a Napoli da avversario, con Benitez sulla panchina azzurra, si beccò i fischi dei tifosi napoletani.

Poi per Mazzarri all'Inter non andò benissimo e ben presto andò via, esonerato il 14 novembre dell'anno successivo. "Guarda caso lo stesso giorno in cui - nove anni dopo - De Laurentiis gli ha riconsegnato il Napoli".