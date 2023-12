Mazzarri parlerà con Meret: il tecnico vuole un portiere sicuro tra i pali

Ultimissime Calcio Napoli - Niente turnover in vista di Napoli-Braga di mercoledì: considerando il momento estremamente delicato e la posta in palio, giocheranno coloro che danno maggior sicurezza.

Dubbi in difesa per il Napoli, colloquio Mazzarri-Meret

L’unico dilemma è in difesa, dove in questo momento nessuno viene considerato intoccabile e chiunque potrebbe essere sostituito con Ostigard per esempio. Anche la porta in questo momento non dà sicurezza: Meret non è esente da colpe per il goal di Gatti a Torino. Mazzarri gli parlerà come riporta Il Mattino oggi in edicioa: vuole un portiere sereno anche nella mente