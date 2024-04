Martinez Quarta-Napoli, Gazzetta: la Fiorentina apre alla cessione. Non vuole perderlo a parametro zero

Il Napoli dovrà fare un profondo restyling difensivo la prossima stagione. Non è un mistero che il rendimento del pacchetto arretrato quest'anno sia stato un autentico flop. La partenza di Kim ha aperto una vera e propria voragine in quella porzione di campo. L'acquisto del brasiliano Natan è stato un vero e proprio flop costringendo alla promozione da titolare Juan Jesus che lo scorso anno era stato un gregario prezioso nella vittoria dello scudetto. Gli azzurri stanno sondando alcuni difensori, tra questi c'è Martinez Quarta.

Martinez Quarta piace al Napoli

Calciomercato Napoli - Martinez Quarta è un profilo che piace molto al Napoli. Il difensore argentino quest'anno sta avendo un rendimento davvero molto importante anche se la Fiorentina, nel suo complesso, difensivamente non ha mai del tutto entusiasmato. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Martinez Quarta verrà messo sul mercato. Ha un contratto in scadenza nel 2025 ed il club viola non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Adesso tocca al Napoli presentare un'offerta.