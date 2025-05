Lecce-Napoli, CorSport: Conte può scrivere stralci di sentenza, ma giocherà contro una città intera!

Notizie Napoli calcio - Oggi alle 18.00 è in programma Lecce-Napoli, gara valida per la quart'ultima giornata di Serie A. La squadra di Conte vuole allungare ancora nella corsa scudetto con l'Inter, ma in terra salentina avrà diverse defezioni di formazione.

Ecco come il Corriere dello Sport ha presentato Lecce-Napoli sulle colonne del quotidiano:

"Secondo definizione di Conte: non la giornata più importante del campionato, ma una importante. E molto: potrebbe scrivere stralci di sentenza.

E' vero che ci sono 47 punti di differenza e che la squadra di Giampaolo non vince dal 31 gennaio (7 sconfitte nelle ultime 11), ma lo è altrettanto che anche la salvezza non ammette più errori. Tra l’altro, a giocare sarà un’intera città: e lo farà per Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso il 24 aprile.

E poi, da qualche tempo quando al Via del Mare arriva il leccese Conte non è esattamente una festa: certe ruggini non sono ancora state grattate via. Per il Napoli non sarà una passeggiata, forse l’ultima salita molto ripida del campionato".