L'Italia ha un problema con il razzismo: non solo Juan Jesus-Acerbi, l'elenco degli ultimi casi

Ultime notizie SSC Napoli - Juan Jesus contro Acerbi è un “confronto” del quale si sarebbe fatto a meno di assistere. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in un lungo focus, racconta di molti altri casi nel sistema calcistico italiano.

Trovare nelle decisioni del Giudice Sportivo la stangata di 10 giornate di squalifica (la pena minima per questi fatti) non è certo raro:

"Pochi giorni fa, in provincia di Lucca, la frase «Negro di m...a» pronunciata da un 14enne della Mediavalle del Serchio è costata lo stop per un fatto accaduto domenica 10 marzo e riguardante il campionato Giovanissimi B, dove giocano i nati nel 2010.

Un mese fa nel campionato Juniores regionale piemontese sono in due a usare frasi razziste, tanto da costringere il giudice sportivo a infliggere 10 giornate di stop a Mattia Baracco e Marco Viel dell’Asti per aver detto all’arbitro durante la gara contro il San Domenico Savio «marocchino di m...a»

A fine dicembre un 16enne della Spal Cordovado (Pordenone) è stato squalificato per dieci giornate nel campionato Giovanissimi dopo aver rivolto insulti razzisti a un avversario, in riferimento al colore della sua pelle.

Frasi razziste in una partita Under 16 nel Pavese ai danni di un giovane nordafricano. Il padre del ragazzo ha chiamato i carabinieri dopo che il figlio, in campo per la partita contro l’Albuzzano, sarebbe stato offeso con insulti razzisti"