L'analisi Gazzetta: copione rodato, difesa e mediana da titolo! Al Napoli manca solo un bomber come Icardi

Serie A, -5 alla partenza. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa uno screening a tutte le 20 squadre del campionato evidenziandone pregi e difetti

Uno come Icardi sblocca l’imbuto. La mediana di Ancelotti, con un Fabian Ruiz in odore di consacrazione, e la difesa dei Manolas-Koulibaly reggono il confronto con la Juve. E’ davanti che si spalanca la forbice. Bravo Milik, ma troppo tenero. L’estate ha evidenziato la sproporzione tra la gran mole di gioco creato e i gol fatti. Una cascata in un imbuto. Sacrosanta la crociata per Icardi o per un pistolero simile. Dovesse arrivare anche un anello di genio (James) per saldare mediana e centravanti, si potrebbero togliere i limiti al sogno, anche perché il Napoli, tra la squadre di vertice, è l’unica che non ha cambiato mister e può sgommare al via senza rodaggio. Senza il nazionale Allan l’interdizione ha sofferto. Ma presto tornerà al top. I

N SINTESI Chi cerca Centravanti (Icardi) Dove crescere Interdizione, concretezza offensiva