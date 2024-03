Nuovo ciclo per la Fiorentina che è pronta all'addio di Italiano, con la consapevolezza che Joe Barone rappresentava tanto per questi ragazzi che ora faticano al solo pensiero di non vederlo più agli allenamenti.

Panchina Fiorentina, chi può sostituire Italiano

Intanto, pronto un nuovo progetto per la Fiorentina che avrà un nuovo allenatore dopo l'addio di Italiano che piace tanto al Napoli. Non c’era Sarri sul suo taccuino, ma Palladino e Gilardino. Ma non si escludono sorprese. Lo riporta il Corriere dello Sport.