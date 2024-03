Iniesta: "Barcellona-Napoli? Difficile indicare un favorito. Giocare al Montjuic può avere un peso"

Andres Iniesta ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida tra Barcellona e Napoli di questa sera in Champions League. L'ex centrocampista blaugrana si è soffermato in particolare sul momento particolare che sta vivendo in questa stagione sia Xavi, suo ex compagno di squadra, che i calciatori.

Ecco le dichiarazioni più importanti rilasciate da Andres Iniesta alla Gazzetta dello Sport su Barcellona-Napoli:

Partiamo a ritroso, dalla fine: Barça-Napoli.

«Avversario che non ho mai affrontato in una partita ufficiale, curioso. È una sfida complicata, aperta, difficile indicare un favorito. All’andata il Barça ha fatto bene, ma non ha vinto. E il Napoli in queste tre settimane è migliorato, ha avuto sensazioni più positive legate al cambio di allenatore mentre Xavi ha perso due importanti come Pedri e De Jong. Ora gioca in casa e la cosa a mio avviso pesa, anche se Montjuic non è il Camp Nou, questo è evidente».

Montjuic ai tifosi del Barça non piace.

«Ho visto. Non so da cosa dipenda: geografia, clima, abitudine, ma è un aspetto che complica le cose per il Barça. Spero che col Napoli si ricrei magicamente un ambiente simile a quello del Camp Nou».