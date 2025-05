Qual è la quota scudetto di Conte? La media punti delle stagioni in cui ha vinto il titolo

Quanti punti mancano al Napoli per avere la matematica certezza del secondo scudetto in tre anni? Dieci, tre vittorie ed un pareggio. Ma mettendoli un attimo da parte, la domanda è più su Antonio Conte: quanti punti ha raggiunto nelle stagioni in cui ha vinto il titolo, in Italia ed Inghilterra?

Stagione 2011-2012: la Juventus mai sconfitta in 38 partite realizza 23 vittorie e 15 pareggi, arrivando a quota 84 punti totali.

mai sconfitta in 38 partite realizza 23 vittorie e 15 pareggi, arrivando a quota punti totali. Stagione 2012-2013: la Juventus in 38 partite realizza 27 vittorie e 6 pareggi, perdendo cinque volte, arrivando a quota 87 punti totali.

in 38 partite realizza 27 vittorie e 6 pareggi, perdendo cinque volte, arrivando a quota punti totali. Stagione 2013-2014: la Juventus esagera ed in 38 partite realizza 33 vittorie e 3 pareggi, arrivando a quota 102 punti totali, un record.

esagera ed in 38 partite realizza 33 vittorie e 3 pareggi, arrivando a quota punti totali, un record. Stagione 2016-2017: il Chelsea in 38 partite realizza 30 vittorie e 3 pareggi, arrivando a quota 93 punti totali.

in 38 partite realizza 30 vittorie e 3 pareggi, arrivando a quota punti totali. Stagione 2020-2021: l’Inter in 38 partite realizza 28 vittorie e 7 pareggi, arrivando a quota 91 punti totali.

Bonus: stagione 2008-2009, il suo Bari in Serie B vince il campionato con 80 punti.

Volendo considerare soltanto gli scudetti, la quota media raggiunta da Conte è di 91,4 punti - 91 in Serie A. Aggiungendo anche il campionato cadetto vinto, siamo a 88,8 punti. Quota irraggiungibile dal Napoli, che potrebbe arrivare a 86. Ma mica sarebbe un problema, nel caso l’Inter non raggiungesse quota 83 o anche meno.