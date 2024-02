Il Mattino - Tensioni in famiglia: cos'è successo fra Luigi e Aurelio De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri non solo Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, ma anche il botta e risposta 'a distanza' in famiglia con Luigi De Laurentiis. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Tensioni in famiglia e chiarimenti via social. Alle parole di Aurelio hanno fatto eco quelle del figlio Luigi a proposito del Bari, definito «seconda squadra» dal patron del Napoli nella conferenza a Castel Volturno. «Devo dissociarmi dalle dichiarazioni rilasciate da mio padre, presidente dell'altra squadra della Filmauro», ha scritto in un lungo post su Instagram il presidente del Bari.

In serata, ancora sui social, la puntualizzazione di De Laurentiis sr: «Le mie parole sul Bari sono state fraintese. Io penso che avere come proprietà due squadre, in due diverse categorie, sia semplicemente un valore aggiunto, per entrambe. Era questo il senso del mio ragionamento. Il Bari è guidato da mio figlio Luigi De Laurentiis in totale autonomia ed è stato a un passo dalla serie A solo sette mesi fa. L'obiettivo della proprietà è quello di portarlo più in alto possibile. Se le mie parole hanno offeso i tifosi mi dispiace».