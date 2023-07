Giuntoli rivela: "Milik? Se non si fosse rotto il crociato la prima volta lo voleva già il Real Madrid"

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena di mercato su Arek Milik quando vestiva la maglia del napoli. A raccontarlo direttamente al quotidiano ci ha pensato Cristiano Giuntoli che rivela come l'attaccante polacco sia stato nel mirino del real Madrid durante la sua permanenza in azzurro.

Ecco cosa ha dichiarato l'attuale direttore sportivo della Juventus alla Gazzetta dello Sport su Milik:

"Se non si fosse rotto il crociato la prima volta lo voleva già il Real. Iniziò la stagione con 3 gol in 2 partite di Champions e poi fece due doppiette in campionato".