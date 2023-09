Gazzetta - Se manca l'erede di Kim la colpa è di ADL e non di Garcia: ha scelto un giovane anziché spendere di più

Calcio Napoli - Se il Napoli, dopo la cessione di Kim, non è riuscito ad acquistare un difensore di quella caratura o almeno esperienza, la colpa non è di Garcia bensì di De Laurentiis scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. il quotidiano punta il dito contro il presidente che, anziché puntare su un calciatore già pronto, ha scelto di virare su un prospetto come Natan.

Erede di Kim, De Laurentiis colpevole

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport