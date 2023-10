Gazzetta - L'euforia dopo Udinese e Lecce è un rischio: sarà il Real Madrid a dare risposte più sincere

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tende a smorzare un po' gli entusiasmi in casa Napoli dopo la vittoria contro il Lecce per 4-0. Secondo il quotidiano, il vero banco di prova per gli azzurri sarà la gara di Champions League contro il Real Madrid allo stadio Maradona.

