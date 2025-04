Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni di Alessandro Buongiorno:

“Speranza, almeno quella. Alessandro Buongiorno vuole provarci, almeno per rientrare tra i convocati per la sfida contro il Toro. Per alleggerire un po’ la pressione di un’emergenza che c’è, anche se si cerca di non dargli troppo peso. Col Toro ci sarà ancora lo spagnolo (Rafa Marin), ma Buongiorno spera di poter andare in panchina”.