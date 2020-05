Gattuso fa gruppo e premia l’armonia, CorrMezz: al termine dela seduta pranzo veloce all’aperto

Ultime calcio Napoli - Resta invariata la formula: a Castel Volturno gli allenamenti sono individuali, anche se non più facoltativi. Ma di fatto, con tutte le cautele del caso, e con il controllo continuo dei singoli calciatori (quinto tampone negativo per tutti e oggi ne è previsto un altro) il gruppo riprende corpo e soprattutto confidenza, con e senza palla.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Allenamenti distanziati ma senza divisioni e, sopratutto, anche al centro sportivo del Napoli si è inaugurata dopo oltre due mesi la stagione del pranzo insieme. Da metà febbraio che non accadeva, ben prima della chiusura da lockdown. Nel giorno in cui, da ordinanza regionale, in Campania hanno riaperto i ristoranti, il Napoli ne ha improvvisato uno in casa propria, intimo innanzitutto e senza pretese. Il necessario per scambiare una chiacchiera oltre il campo. Ieri Rino Gattuso ha riunito la squadra per colazione e in una mensa improvvisata all’aperto, un metro tra ogni sedia, si è ripetuto un rito che pure è fondamentale per l’armonia del gruppo: pranzo leggero e anche veloce prima che ciascuno tornasse a casa propria, con l’auto personale. In un’atmosfera assolutamente informale, ma con gel disinfettante a portata di mano. Regole che restano in vigore certo, ma con un fuoriprogramma che tutti hanno assecondato. Nel post lockdown la squadra ha ritrovato entusiasmo e voglia di ricominciare, sono queste giornate in cui l’umore è alto e l’intesa tra tutti è assoluta. Si lavora e anche sodo, ma si scherza. Si parla e si discute di tante cose, quasi a voler recuperare il tempo perduto. Gattuso è diventato l’uomo che ha unito anche caratteri diversi, nel segno di un unico comune denominatore che si chiama forza di gruppo. Un mantra che ripete continuamente, che ha fatto di lui, ovunque, l’allenatore amato dai calciatori".