Elif Elmas sarà il secondo macedone della storia del Napoli

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, dopo Goran Pandev, che ha smesso di indossare la maglia del Napoli nel 2014, ecco Elif Elmas, il talentuoso centrocampista del Fenerbahce che sta per giungere alla corte di Ancelotti. Cinque anni dopo riecco un calciatore macedone, il secondo nella storia del club, pronto a tingersi d’azzurro. Lo stesso Pandev è l’idolo di Elmas, il giocatore al quale s’ispira, però lui è diverso dall’attaccante del Genoa ma è appena all’inizio della sua carriera, dunque pronto a crescere senza porsi limiti. Le sue origini lasciano ben sperare: Pandev ha consegnato uno splendido ricordo ai tifosi del Napoli per qualità tecniche ma soprattutto umane, per un legame con la piazza che resiste ancora oggi e durerà a lungo. In tre stagioni Pandev, che il Napoli prelevò dall’Inter, ha segnato 22 gol, ha fornito diversi assist e ha vinto due volte la Coppa Italia, una nel 2012 e l’altra nel 2014, prima dell’addio al Galatasaray. In Turchia, guarda caso, proprio nel campionato dove il Napoli ha individuato il nuovo macedone pronto a conquistare il cuore dei tifosi.