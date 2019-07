Elif Elmas è un centrocampista del Fenerbahce e della Nazionale macedone.

Elif Elmas, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Elmas?

Elif Elmas è nato a Skopje, è di origini turche.

Quanti anni ha Elmas?

Elmas è nato il 24 settembre 1999, ha 19 anni.

Altezza Elmas?

Elmas è alto 1,82 cm.

Contratto Elif Elmas?

Elmas ha un contratto con il Fenerbahce fino al 2022.

Elif Elmas Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Elif Elmas è di 10 milioni di euro.

Elif Elmas, le caratteristiche tecniche

Ha una media voto in campionato del 6.65, dell’85% di precisione dei suoi passaggi, del 55% di dribbling riusciti su quelli tentati ma anche di un temperamento niente male che gli ha garantito 4 gialli in 29 presenze nella massima serie turca e del 41% di successo nei contrasti tentati nel ventre del campo. Il macedone, infatti, a piacimento, può agire da trequartista (un terzo delle sue 93 gare disputate le ha giocate in quella specifica posizione), da centrale di centrocampo, e quindi da volante davanti alla difesa (in 29 match), da esterno offensivo (12 volte), sfruttando il suo piede forte, il destro, ma anche da mezzala in un 4-3-3 o in una mediana a due in un più ampio, e vaporoso, 4-4-2. Elif Elmas: la carriera RabotniÄki 2015-2017 : esordisce nella massima serie macedone con il RabotniÄki nella stagione 2015-2016, disputando 11 incontri . Nella seguente stagione è titolare e debutta nelle competizioni internazionali giocando 2 partite di preliminari di Europa League .



: nella massima serie macedone con il nella stagione 2015-2016, disputando . Nella seguente stagione è titolare e debutta nelle competizioni internazionali giocando . Fenerbahce 2017-oggi: è stato acquistato dal Fenerbahce per 180.000 euro per metterlo sotto contratto, cifra non indifferente per un minorenne. Esordisce al primo anno all'età di 17 anni nel campionato turco. In due stagioni ha messo a segno 4 gol in 34 presenze in campionato e giocato 9 partite d'Europa League mettendo a segno 1 gol.

Elmas in Nazionale

Dopo aver giocato con le Nazionali Under-17, Under-18 e Under-19, il 6 settembre 2016 esordisce con la Nazionale Under-21 giocando la partita di qualificazione agli Europei di categoria vinta per 2-0 contro l'Irlanda del Nord. L'11 giugno 2017 ha poi esordito con la Nazionale maggiore nella sfida persa per 2-1 in casa contro la Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il 21 marzo 2019 realizza la sua prima doppietta in nazionale nella vittoria per 3-1 ai danni della Lettonia valida per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2020.