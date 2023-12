CorSport - De Laurentiis ricarica Mazzarri e squadra in vista di Napoli-Braga: ecco cosa ha detto

Napoli Calcio - Aurelio De Laurentiis ha provato a ricare la squadra e Walter Mazzarri dopo la sconfitta in casa della Juventus. Il presidente, come si legge sul Corriere dello Sport, ieri è stato a castel Volturno. Ha voluto parlare direttamente con i suoi ragazzi e l'allenatore in vista della sfida di Champions contro i portoghesi del Braga.

Discorso De Laurentiis squadra Napoli Braga

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: