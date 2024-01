De Laurentiis: "Compreremo altri due calciatori, vogliamo tornare a vincere. Dopo lo scudetto andava resettato tutto"

"Ne compriamo altri due". L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis in Arabia Saudita dove è in ritiro con squadra e Mazzarri per preparare la semifinale di domani sera contro la Fiorentina. Il numero uno della S.S.C. Napoli ha promesso dunque altri due arrivi oltre a quelli di Mazzocchi, Traorè ed ormai di Ngonge.

De Laurentiis intervista Corriere dello Sport

Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis sul calciomercato del Napoli: