CorSport - Mazzarri insoddisfatto della fase di non possesso e della difesa: settimana di full immersion per la squadra

Napoli Calcio - Walter Mazzarri sa che c'è davvero molto da lavorare per provare a riportare il Napoli ad un livello in grado di poter lottare per la zona Champions League. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore ha lavorato intensamente questa settimana sulla difesa, in particolare sulla fase di non possesso.

A Mazzarri non sono piaciuti i gol presi contro Inter e Real Madrid. Per questo motivo ha voluto integrare il lavoro con delle sedute dedicate alla linea difensiva per correggere gli errori commessi nelle ultime due uscite.