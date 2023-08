CorSport critica il preparatore atletico Rongoni: la preparazione atletica non convince, troppi infortuni!

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport punta il dito contro il preparatore atletico Rongoni per i tanti infortuni che stanno capitando agli azzurri in questa fase di preparazione estiva. Garcia ha praticamente gran parte della rosa con acciacchi vari a due settimane dall'inizio della stagione.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Rudi Garcia con il Girona s’è dovuto inventare (ma solo per una ventina di minuti), un Napoli senza la propria anima: però fuori dal tridente questa squadra non sa starci o, magari inconsciamente, non vuole starci. Ma senza Mario Rui, Demme, l’affaticato Osi e con un Lobotka da dosare dopo l’acciacco in allenamento, è divenuto un esercizio alternativo provare ad infilarsi in un turnover estivo: Paolo Rongoni, il preparatore atletico che Garcia ha portato con sé, avrà contato pure lui gli incidenti di percorso che stridono con la tendenza del passato. Come non farsi mancare nulla".