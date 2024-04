Conte prima scelta del Milan, Repubblica: Antonio è motivatissimo ad accettare. Ha in mente un record

Antonio Conte è il primo nome per il Milan scrive Repubblica. Sarebbe il tecnico salentino dunque la prima opzione di Gerry Cardinale per il dopo Stefano Pioli il cui periodo in rossonero si esaurirà al termine di questa stagione. Neanche una vittoria nel derby cambierà il destino dell'allenatore emiliano.

Il Milan vuole Antonio Conte

Napoli - Su Antonio Conte c'è anche il Napoli da diverso tempo ma, secondo Repubblica, l'ex allenatore del Tottenham avrebbe espresso il desiderio di guidare la prossima stagione proprio il Milan: