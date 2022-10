Champions, Napoli-Ajax, le probabili scelte di Spalletti: doppio dubbio in difesa, torna Zielinski e Osimhen in panchina

A Cremona si è fatto male Rrhamani che oggi farà altri accertamenti. Ma in ogni caso, domani non ci sarà.

Come riporta Il Mattino:

"Spazio a Ostigard dal primo minuto con l'Ajax, anche se c'è pure l'opzione Juan Jesus. Altre le novità rispetto al match di campionato: torna Zielinski titolare e ci sarà altro ballottaggio tra Olivera e Mario Rui. Ovvio che le attese principali sono in attacco: ripetere lo schieramento col falso nove che ha spaccato in due l'Ajax (quindi con Raspadori) oppure dare al Cholito Simeone la maglia da titolare come a Glasgow. C'è anche da fermare, prima o poi, Kvara: Lozano spostato a sinistra oppure Elmas. La sensazione è che domani giocherà ancora il georgiano. Ma la gara con l'Ahax segna il ritorno tra i convocati di Osimhen, panchina per lui. Andrà in panchina pure col Bologna".