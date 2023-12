Cessione stadio Maradona: gelo tra ADL e Manfredi, dietro c'è una questione politica

Notizie Calcio Napoli - Lo stadio Maradona non è in vendita! Arriva la risposta dura al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardo quello che sarà il futuro con il progetto di cessione dell'impianto bocciato.

Cessione stadio Maradona De Laurentiis: la replica del Comune

Si potrà discutere soltabto per una concessione a lungo termine dello stadio Maradona. Il sindaco Manfredi non risponde all'affondo di Aurelio De Laurentiis, ma detta le condizioni: «Siamo disponibili a discutere, ma solo partendo da una proposta concreta nell'interesse della città e dei tifosi». Ciò che già si erano detti i due un mese fa in un incontro a Palazzo San Giacomo. E' gelo tra Manfredi e De Laurentiis sulla questione della cessione dello stadio Maradona. Non aiuta l'amicizia del presidente con il governatore De Luca per una questione politica.

Lo stadio Maradona resterà un grande impianto capace di accogliere le competizioni internazionali, in primo luogo gli Europei, e dimensioni adeguate ad una grande città. Secco no al progetto di De Laurentiis per uno stadio a 30mila posti. Come riporta Il Mattino, tra i nodi emersi anche il tema regolamento (la cui approvazione, però, è stata rinviata dal consiglio comunale) sull'utilizzo della polizia municipale negli eventi privati: il Comune impone che i costi siano sostenuti dagli organizzatori.