"C’erano i presupposti per un disastro, ritrova gol e abbracci!". Osimhen convince, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Udinese 4-1, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Napoli-Udinese 4-1, pagelle Osimhen

Gazzetta dello Sport 7

“Ha gli occhi del mondo addosso, dopo tre giorni infernali. Non sorride ma è sempre dentro la partita. Cede il rigore a Zielinski, il gol lo ritrova su azione. E anche l’abbraccio”

Tuttosport 7

“Risponde presente dopo giornate complicate, ritrovando gioco e feeling con il gol”

Corriere dello Sport 7

“Il gol che gli mancava. Un altro sfiorato nella ripresa. Non tira il rigore, non si prende la responsabilità, ma va bene così. C’erano i presupposti per una serata disastrosa, diventata invece più che positiva”

Il Mattino 6.5

"Segna ancora su diagonale, non festeggia e si rovina da solo il bel momento. Su questo, masochista come pochi. Lotta come sempre, aggredisce qualsiasi cosa gli passi nelle vicinanza, Bijol vede le stelle, non se la sente di tornare sul dischetto dopo l'errore e la cosa gli fa onore. Esce e stavolta non fa sceneggiate. (dal 17' st Simeone 6,5 Tantissima buona volontà, è gradevole vederlo anche nella sua metà campo provare a dare sostegno: segna di testa il primo gol della sua stagione. Meritatissimo"